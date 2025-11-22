À un peu plus d’un mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, Bah Oury, premier ministre et directeur de campagne du candidat Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa volonté de voir une compétition électorale ouverte, inclusive et fraternelle.

S’exprimant devant la presse ce vendredi à la Primature, il a réitéré son soutien total à l’actuel chef de l’État, tout en insistant sur l’importance du pluralisme politique. « En tant que directeur de campagne de Mamadi Doumbouya, nous souhaitons que le candidat que nous soutenons puisse remporter largement le scrutin et ça, c’est tout à fait logique », a-t-il déclaré.

Au-delà de cet objectif, Bah Oury a souligné la nécessité d’une diversité de candidatures pour garantir une élection crédible et conforme aux principes démocratiques. « Nous voulons que Mamadi Doumbouya ait des concurrents », a-t-il affirmé, saluant l’intérêt croissant autour de la présidentielle, marqué par la multiplication des déclarations de candidatures.

« Je salue le fait qu’il y a beaucoup de candidats qui se déclarent et qui veulent aller à la conquête des suffrages de nos compatriotes, c’est cela la démocratie. Ça rentre dans le cadre de l’esprit de la Constitution de la Guinée », a poursuivi le directeur de campagne, estimant que la compétition électorale est un indicateur de vitalité démocratique.

Il a également plaidé pour un processus apaisé, placé sous le signe de la fraternité. « Lorsque ceci sera obtenu le lendemain des élections, que la Guinée se retrouve fraternellement, sans rancune. Parce que c’est comme les Jeux olympiques, l’essentiel, c’est de participer. »

Pour Bah Oury, la présence d’adversaires politiques constitue un élément essentiel pour stimuler l’excellence. « Chacun d’entre nous a besoin d’un concurrent pour mieux faire. Parce que si vous n’avez pas de concurrents, vous allez sombrer dans une sorte d’immobilisme. Le candidat Mamadi Doumbouya a besoin d’avoir des concurrents qui soient dynamiques pour nous pousser, nous aussi, à être encore davantage pertinents pour obtenir un niveau de résultats supérieurs », a-t-il conclu.