Le gouvernement guinéen s’engage dans une action ferme pour sécuriser les populations touchées par le glissement de terrain survenu à Manéah il y a deux mois.

En présidant, ce mercredi 22 octobre 2025, une réunion consacrée à la situation des sinistrés, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mory Condé, a réaffirmé la volonté du gouvernement de protéger les citoyens exposés aux risques d’éboulement.

« J’ai pris un engagement fort : toutes les habitations situées en zone à risque seront démolies. Leurs propriétaires seront réinstallés en toute sécurité et bénéficieront d’un accompagnement complet de l’État », a déclaré le ministre, au nom du Président Mamadi Doumbouya.

Selon Mory Condé, cette mesure s’inscrit dans une politique de prévention et de relogement durable des familles sinistrées, afin d’éviter la répétition de telles tragédies. Plusieurs ménages restent encore hébergés provisoirement à l’école militaire de Manéah, dans l’attente de leur réinstallation définitive.