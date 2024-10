Accompagné du ministre de l’Industrie, le Premier ministre guinéen s’est envolé pour Riyad afin de participer au Forum multilatéral sur la politique industrielle (MIPF 2024), qui se tiendra les 23 et 24 octobre 2024.

Organisé par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le gouvernement saoudien, cet événement constitue une plateforme stratégique pour renforcer les relations internationales autour des enjeux industriels mondiaux.

Le forum réunira plusieurs acteurs économiques et politiques internationaux pour aborder des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, la numérisation et l’automatisation dans la fabrication, la transition énergétique, ainsi que le développement de chaînes d’approvisionnement résilientes et durables.

Cette rencontre offre à la délégation guinéenne une opportunité de présenter le projet “Simandou 2040”.