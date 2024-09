Né vers 1870 à Labé, Alpha Bakar Diari est le fils de Modi Aliou Tély de la famille des N’guériyankés et de Kadidiatou Bah, sœur de Thierno Aliou Bhoubha N’Diyan [décédé en 1927].

A la création de l’école primaire de Kouroula à Labé en 1901, Alpha Bakar Diari est recruté par l’école française où il a apprit à lire et à écrire la langue de Molière. En 1907 il est nommé moniteur d’enseignement qu’il exercera pendant un an.

Lettré arabe et français, de 1910 à 1913, Alfa Bakar Diallo occupe les fonctions de traducteur d’Arabe et secrétaire au tribunal de Labé.

Le 15 mai 1913, Alpha Bakar Diari jusque là, traducteur au tribunal mais aussi chef des jeunes de Labé est nommé chef de canton de Kassa-Saala (Diari) pour mettre fin à des querelles familiales qu’on avait dans cette localité de Labé.

Pendant la guerre 14-18, Alpha Bakar Diari est enrôlé et a confié le canton de Diari à son frère cadet Thierno Amadou Lariya. Il retourne en Guinée en 1920 avec le grade de sergent et reprendra les reines du canton de Diari qui s’est agrandi avec les cercles de Diountou et Lafou.

Lando Diari est invité à Paris pour l’exposition coloniale de Paris qui s’est tenu du 6 mai au 15 novembre 1931. Il se fera accompagné à Paris par Farba Hammadi Sow qui sera surnommé « Farba Paris ».

A son retour de la France, il sera élevé à la dignité de Chevalier de la Légion d’honneur le 11 août 1931. En 1950, il se retire de la vie administrative avant d’être remplacé par son fils Alpha Mamadou Da’i.

Le 22 septembre 1958, quelques jours avant l’indépendance de la Guinée, Alpha Bakar Diari est décédé à Labé. Il était le père de plusieurs fils dont le premier président de l’assemblée nationale guinéenne Saifoulaye Diallo.