Ce lundi 21 septembre 2020, les étudiants de certaines universités de Conakry, notamment à Sonfonia, Gamal Abdel Nasser et l’ISIC de Kountia ont manifesté pour protester contre la cherté du transport. Le président du parti Union pour le Progrès de la Guinée (UPG) trouve «légitime» cette revendication de ces étudiants.

Pour Jacques Gbonimy, le secteur du transport constitue un calvaire indescriptible pour la population guinéenne.

« Quand vous prenez aujourd’hui la situation du transport avec la reprise des cours, les parents souffrent énormément. Parce que là où un parent payait 15 mille il est obligé de payer 25 mille à 30 mille pour que son enfant part à l’école et ça fait beaucoup de dépenses. Donc la révolte des étudiants est vraiment légitime.», a expliqué le leader de l’Upr.

Face à cette réalité, Jacques Gbonimy appelle les autorités à revoir la situation dans le secteur du transport pour dit-il soulager la population.

« Il était question de prendre deux personnes derrière et une personne devant, mais ils prennent trois à quatre personnes derrière et les motos taxis prennent deux à trois personnes sur leurs motos. Donc vu cette situation, je pense qu’il serait bon qu’on revient sur l’ancien tarif, parce ce que les dispositions ne sont plus appliquées par les transporteurs eux-mêmes. Ils continuent à arnaquer les usagers de nos différentes routes. Le transport est très exorbitant, ça pose assez de problèmes financiers au niveau de familles surtout par rapport à la prise en charge des élèves et étudiants », a déclaré l’ancien commissaire à la CENI