La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, ce vendredi 22 août 2025, la nomination de sept chefs de points focaux dans les régions administratives du pays. Cette décision, référencée sous le numéro 011/HAC/P/DRH/2025, s’inscrit dans la volonté de renforcer la surveillance des médias à l’échelle nationale.

Les personnes nommées sont :

Alpha Oumar Baldé, pour N’Zérékoré

Lanciné Keïta, pour Faranah

Mamadou Kobéra Diallo, pour Labé

Abdoulaye Soumaré, pour Kindia

Amadou Camara, pour Boké

Amadou Tahirou Barry, pour Mamou

Fodé Bangaly Fofana, pour Kankan

Cette décision du président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, intervient dans un contexte où l’institution cherche à accroître l’efficacité de son dispositif de monitoring afin de garantir le respect de l’éthique et de la déontologie dans les médias locaux.