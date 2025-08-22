Deux jours après le glissement de terrain meurtrier à Manéah, le silence pesant du site n’est rompu que par le vacarme des pelles, des pioches et des engins lourds.

Les équipes de secours s’acharnent à dégager les tonnes de terre et de roches qui ont englouti des immeubles entiers. Sous les dalles effondrées, des vies sont encore piégées, et chaque minute compte.

Sur place, gendarmes, agents de la protection civile, militaires du génie et jeunes volontaires travaillent côte à côte. Couverts de boue, épuisés mais déterminés, certains creusent même à mains nues, refusant de céder au découragement. « Nous espérons toujours retrouver des survivants », confie un secouriste, le regard rivé sur les gravats.

Les forces de l’ordre ont installé un périmètre de sécurité pour éviter les débordements. Seuls les sauveteurs et quelques journalistes peuvent accéder au site. À distance, les familles patientent, partagées entre espoir et désespoir, scrutant le moindre signe de vie.

« Nous voulons aussi porter secours à nos proches coincés. Nous ne sommes pas là seulement pour observer. Moi, j’ai quitté Conakry, quartier Lambanyi, pour ça », témoigne une personne refoulée à l’entrée de la zone sinistrée.

Dans cette atmosphère lourde, chargée d’angoisse et de boue, une conviction demeure : personne ne veut abandonner tant qu’il reste une chance de sauver des vies.