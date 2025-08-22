Le nouveau sélectionneur du syli national, Paulo Duarte, a dévoilé sa liste des joueurs retenus en marge des 7ème et 8ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Pour ses premières sorties avec la sélection guinéenne, le technicien portugais convoque 25 joueurs pour la double confrontation face à la Somalie et à l’Algérie. Cette première liste du portugais est particulièrement marquée par le retour du gardien Ibrahima Koné, la présence des joueurs du championnat local et l’absence de certains cadres.

Devant la presse ce vendredi à Conakry, Paulo Duarté a dévoilé sa première sélection ponctuée par une configuration de 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants.

Retour des joueurs locaux dans la sélection

Paul Duarté récompense les performances de Bachir Bangoura et Alhassane Bangoura, au CHAN2024 avec le syli local en Ouganda. Les deux joueurs du Milo FC de Kankan intègrent la sélection nationale A pour leur première fois représentent le football local dans l’effectif.

Des cadres à la touche

Par ailleurs, Naby Keita, Morgan Guilavogui, Moriba Kourouma, Mohamed Bayo ou François Kamano Saïdou Sow sont les cadres absents dans cette première sélection de Duarté.

Pour cette prochaine fenêtre internationale FIFA, Serhou Guirassy et ses coéquipières se déplaceront à Kampala pour affronter la Somalie le 5 septembre avant de recevoir l’Algérie à Casablanca, 3 plus tard.