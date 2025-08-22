À la suite du glissement de terrain meurtrier survenu dans la nuit du 20 au 21 août 2025 à Manéah, le Système des Nations Unies en Guinée a exprimé sa tristesse et sa solidarité envers les familles endeuillées. Dans un communiqué publié le 21 août, l’organisation a présenté ses condoléances aux victimes de cette tragédie et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

L’ONU salue par ailleurs la réactivité des autorités de la transition, des équipes de secours, des forces de sécurité, de la Croix-Rouge et des habitants mobilisés sur le terrain. « Nous partageons la douleur du peuple guinéen… Le Système des Nations Unies en Guinée reste aux côtés du Gouvernement et des communautés pour répondre aux besoins immédiats et appuyer la résilience », a déclaré Mme Kristèle Younès, cheffe des Nations Unies en Guinée.

L’organisation internationale indique travailler en étroite collaboration avec les autorités pour, dit-elle, « apporter une aide d’urgence aux victimes, mobiliser des moyens logistiques pour faciliter les secours, soutenir les familles touchées à se relever rapidement ». Les Nations Unies réaffirment ainsi leur engagement à accompagner la Guinée dans cette période difficile.

Ce soutien s’inscrit dans un effort plus large visant à aider le pays à faire face aux nombreuses inondations enregistrées ces derniers mois.