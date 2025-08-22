Le gouvernement guinéen a publié ce vendredi 22 août 2025 un bilan actualisé du glissement de terrain survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah. La catastrophe a coûté la vie à 15 personnes, fait plusieurs blessés et causé d’importants dégâts matériels. Plusieurs corps sont encore coincés sous les décombres.

Selon les chiffres fournis par l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), “22 bâtiments sont concernés par l’ensevelissement, dont une dizaine habitée.”

Le bilan humain, communiqué au soir du 21 août, fait état de “15 morts, 12 blessés dont 03 extraits des décombres, et 10 personnes restent encore introuvables”, indique le gouvernement, qui précise que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent activement sur le terrain, avec l’espoir de retrouver d’éventuels survivants.

Face à l’émotion suscitée par le drame, les autorités tentent de rassurer : “Toutes les dispositions sont prises pour assurer les meilleurs soins aux blessés et soutenir les sinistrés.”

Le gouvernement a salué la mobilisation des forces de défense et de sécurité, des équipes médicales et humanitaires, ainsi que la solidarité de la population riveraine, qui a apporté un soutien précieux dès les premières heures.

Soucieuses de prévenir de nouveaux drames, les autorités appellent à la vigilance. Elles exhortent les habitants des zones à risque, notamment autour du site de l’éboulement, à quitter les lieux sans délai et précise que des enquêtes seront menées pour établir les responsabilités.

“Cette même prudence est demandée à tous les occupants des points d’obstruction de passage d’eau, des bas-fonds, des flancs de montagne, des bordures de cours d’eau à Conakry et à l’intérieur du pays. Dans le calme et la sérénité, les enquêtes seront faites et les responsabilités seront situées”, a déclaré le gouvernement.