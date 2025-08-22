Les opérations de secours se poursuivent à Manéah, où un glissement de terrain a détruit plusieurs habitations dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 août, faisant au moins 15 morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire communiqué par l’Anguch.

Sur le terrain ce vendredi 22 août 2025, les équipes de secours, appuyées par les forces de défense et de sécurité, s’efforcent de dégager les décombres. Mais selon des témoins, certaines victimes seraient encore coincées sous les ruines et parviennent à contacter leurs proches.

« Jusqu’à ce matin, un des coincés échangeait avec ses proches mais son téléphone ne passe plus. Peut-être que le téléphone s’est éteint », a confié à notre reporter une source sécuritaire présente sur les lieux du drame.

Un voisin, Sadjouma Keïta, affirme de son côté : « Une famille complète, plus de 10 personnes, se trouve coincée encore dans un immeuble effondré. Une de ces personnes était en contact avec l’extérieur. Il appelait jusqu’à ce matin. Là où vous m’avez trouvé en train de creuser, c’est ici qu’ils sont coincés. C’est cette famille qui m’a offert l’eau que j’ai utilisé ce jour pour mes besoins. »