Les forces vives de Guinée ont annoncé, ce jeudi 22 août 2024, une manifestation dans le grand Conakry. Celle-ci est prévue pour le 5 septembre prochain.

Les Forces Vives de Guinée motivent leur décision par le fait d’exiger des autorités la justice « pour toutes les victimes innocentes du CNRD, la restauration des libertés publiques, l’abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, ainsi que le retour à l’ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, conformément aux engagements pris à cet égard ».

Dans ce cadre, elles invitent tous les militants pro-démocratie à participer « massivement, avec la plus grande combativité, à cette manifestation. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l’esclavage ».