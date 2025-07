La publication des résultats provisoires du Recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC), piloté par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), continue de provoquer un tollé au sein de la classe politique guinéenne. De nombreux acteurs dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une manipulation des données démographiques à des fins politiques.

Dans un entretien accordé à Guinee360 ce lundi 21 juillet 2025, un acteur politique — qui a requis l’anonymat pour des raisons de sécurité — a exprimé de vives inquiétudes quant à la répartition des populations révélée par les chiffres. « Ce recensement est inédit, mais dans le mauvais sens du terme. C’est du jamais vu. Dans quel pays, une région de l’intérieur est-elle plus peuplée que la capitale ? Nulle part. Et comme par hasard, la région surreprésentée est celle du chef de l’État, sa région natale. Tout cela semble avoir été préparé depuis longtemps. Comment peut-on faire croire que la population d’une région dépasse celle de Conakry ? », s’interroge-t-il.

L’opposant met en cause la cohérence même des données, soulignant qu’elles vont à l’encontre des dynamiques habituelles de peuplement. « Normalement, les gens quittent l’intérieur pour s’installer dans les grandes villes comme la capitale. Or ici, on nous présente le contraire, alors même qu’il n’y a ni zones industrielles ni usines dans ces régions. C’est évident, le MATD manipule les chiffres pour servir Mamadi Doumbouya. Comment peut-on soutenir que Kankan est plus peuplée que Boké, Labé, Mamou et Kindia réunies ? Et surtout, plus que Conakry ? C’est insensé. »

Au-delà des données démographiques, l’opposant remet en question l’objectif même de l’opération. « Plutôt que de gaspiller l’argent public dans ce genre d’opérations, alors que de nombreux Guinéens n’arrivent pas à se nourrir, autant attribuer directement 20 ans de pouvoir à Mamadi Doumbouya. Car ce recensement ne sert qu’à cela. C’est une insulte à l’intelligence des Guinéens. C’est choquant. »

Il dénonce également un processus biaisé, excluant certaines formations politiques et caractérisé par une répartition inégale du matériel électoral : « Ce processus n’a rien d’inclusif. Certaines formations politiques ont été simplement écartées. Sont-elles moins guinéennes que les autres ? Ce recensement n’est ni inclusif, ni crédible. Il ne vise qu’à renforcer le pouvoir du chef de l’État. Même la répartition du matériel est problématique. Un nombre important de kits envoyés à Kankan, alors que Conakry, pourtant plus peuplée, en a reçu beaucoup moins. C’est un recensement de combat, une manœuvre politique. La Guinée ne mérite pas ça. Il est temps que nos cadres fassent preuve de probité et qu’on dépasse le régionalisme, l’ethnocentrisme et les calculs politiciens. »