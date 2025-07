La pénurie de farine constatée ces derniers jours sur le marché guinéen continue de susciter l’inquiétude, aussi bien chez les boulangers que chez les consommateurs. Pour faire le point sur la situation, la rédaction de Guinee360 a contacté, ce mardi 22 juillet 2025, Elhadj Alpha Oumar Sacko, président de l’Union nationale des boulangers de Guinée.

Confirmant l’existence d’une rupture d’approvisionnement, Elhadj Sacko en a précisé les causes et détaillé les mesures engagées pour un retour à la normale. « Il est vrai qu’il y avait une pénurie de farine sur le marché. Mais nous et les sociétés concernées avions écrit au gouvernement pour les informer de la situation. Il y a un bateau de blé qui était au port, mais il ne faisait pas la décharge. (…) Depuis avant-hier, le deuxième bateau est enfin arrivé au port et le déchargement de la marchandise a commencé. Et la distribution de la farine a débuté », a-t-il expliqué.

Pour pallier rapidement le manque dans les zones les plus touchées, notamment à l’intérieur du pays, des dispositions ont été prises afin d’assurer l’approvisionnement en urgence. « Nous avons déjà demandé à ceux qui sont à l’usine de livrer la farine à l’intérieur du pays où il y avait un manque criard de farine. Notamment Labé, N’zérékoré, Kankan… », a précisé le président des boulangers, ajoutant que des camions sont déjà en route vers ces localités.

S’agissant de l’impact sur les prix, Elhadj Sacko se veut rassurant : « Il n’y a pas eu une augmentation sur le prix de la farine, donc le prix des baguettes de pain reste intact », a-t-il affirmé. Il met toutefois en garde contre toute tentative de spéculation : « Si un boulanger profite de la situation pour augmenter le prix du pain sur le marché, il aura à faire à nous et il sera sanctionné. »

Le président de l’Union nationale des boulangers de Guinée appelle au calme et à la responsabilité, le temps que la situation se stabilise totalement. « La solution de crise est sur le point d’être résolue. Pour le moment, aucune information sur une quelconque augmentation du prix de la farine n’a été communiquée », a-t-il déclaré.