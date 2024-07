Conakry – 22 Juillet 2024. Winning Consortium Simandou (“WCS”) et SimFer ont conclu avec succès un accord relatif à l’investissement de SimFer dans les filiales ferroviaires et portuaires de WCS, avec un transfert de 15 % d’intérêts à la République de Guinée en cours. Cet investissement est réalisé conformément aux arrangements de coentreprise des parties, permettant à SimFer de participer au co-développement d’infrastructures ferroviaires et portuaires cruciales. Cette collaboration stratégique s’appuie sur les travaux de construction étendus et difficiles déjà entrepris par WCS, qui a joué un rôle pionnier dans le lancement du développement d’infrastructures essentielles pour libérer le potentiel des gisements de minerai de fer de Simandou. Les infrastructures serviront à la fois les mines de minerai de fer de Simandou Nord (Blocs 1 & 2) et de Simandou Sud (Blocs 3 & 4) dans le sud-est de la Guinée.

Simandou Nord est détenu par WCS, une coentreprise entre Winning Consortium Simandou et Baowu, tandis que Simandou Sud est exploité par SimFer, une coentreprise entre la République de Guinée, Rio Tinto et CIOH. Ce partenariat représente une avancée significative dans le développement des ressources minérales de la Guinée et des infrastructures associées, promettant des avantages économiques substantiels pour la région.

Dans le cadre des arrangements de co-développement des infrastructures, WCS et SimFer livreront des infrastructures distinctes. WCS construit la ligne ferroviaire principale à double voie d’environ 536 kilomètres, la ligne ferroviaire secondaire WCS d’environ 16 kilomètres et un port de barges de 60 millions de tonnes par an, tandis que SimFer construit la ligne ferroviaire secondaire de SimFer de 70 kilomètres et un port de transbordement de 60 millions de tonnes par an. À la fin des travaux, la Compagnie du TransGuinéen, une coentreprise entre la République de Guinée (15 %), WCS (42,5 %) et SimFer (42,5 %) possédera et exploitera les infrastructures ferroviaires et portuaires, avec les mines de WCS et SimFer comme clients fondamentaux du système multi-utilisateurs.

Cette réalisation marque une étape cruciale dans le développement du projet Simandou. Elle est le résultat d’efforts concertés et de négociations fructueuses entre tous les partenaires : la République de Guinée, WCS et SimFer.

Les arrangements de co-développement des infrastructures ferroviaires et portuaires sont essentiels pour garantir la viabilité du projet Simandou. Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu par tous les partenaires : des progrès significatifs ont déjà été réalisés avec de grandes portions d’infrastructures déjà achevées, jetant une base solide pour les progrès futurs.

Réunir WCS, une coentreprise entre Winning Consortium Simandou, Baowu Resources et la République de Guinée, et SimFer, une coentreprise entre Rio Tinto, Chalco Iron Ore Holdings (un consortium de SOE chinois dirigé par Chinalco) et la République de Guinée, pour co-développer les infrastructures fournit une base solide pour le développement du projet Simandou. Le partenariat WCS-SimFer s’engage à fournir les infrastructures qui libéreront le plus grand gisement de minerai de fer non exploité au monde tout en respectant les normes ESG reconnues internationalement, garantissant que les avantages du projet soient partagés avec les communautés locales, la République de Guinée et tous les intervenants.

Cette avancée significative met en évidence le potentiel de la coopération pour stimuler le développement économique transformateur en République de Guinée, alimenté par le projet Simandou. WCS et SimFer envisagent un avenir prospère, contribuant à la croissance économique de la République de Guinée et établissant une référence pour une collaboration réussie dans l’industrie minière mondiale.