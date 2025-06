Tôt ce dimanche 22 juin 2025, le corps d’un homme a été retrouvé en pleine chaussée au niveau de Wanindara carrefour marché dans la commune de Ratoma, à Conakry.

La victime, étendue dans une mare de sang, a été recouverte d’un drap par des riverains choqués par la scène.

Alertés, les agents de la police, de la gendarmerie et de la protection civile se sont rendus rapidement sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.

À l’heure actuelle, l’identité de l’homme reste inconnue, tout comme les circonstances exactes du drame.

« Nous avons trouvé le corps ici au petit matin, c’est nous les jeunes du quartier qui avons appelé les autorités », confie un témoin, visiblement bouleversé.

Cette découverte macabre relance une fois de plus le débat sur l’insécurité grandissante qui inquiète de plus en plus les habitants de la capitale ces derniers temps.