Alors que le Milo FC menait (1-0) face à l’AS Kaloum à l’issue de la première mi-temps grâce à un somptueux coup franc d’Abdoulaye Yonta, le match a cédé place à la violence physique et aux échauffourées sans aller à son terme. Confusions…

Et si ce fameux match était finalement le tournant de la brillante saison du Milo FC ?

Le club de la savane, leader de la Ligue 1 jusque-là n’avait besoin que de gagner ses 3 matchs restants pour finir champion de Guinée.

Mais ce vendredi soir sur la pelouse du stade de la Mission, l’équipe de Kankan qui croyait faire l’essentiel grâce à un somptueux coup franc d’Abdoulaye Yonta (1-0, score à la mi-temps) a vu les supporters de son adversaire du jour, l’AS Kaloum, envahir le terrain, s’en prendre aux joueurs adverses et gâcher ainsi la belle soirée.

Une situation si complexe que les joueurs du Milo FC ont eu toutes les peines à regagner leur vestiaire le tout sous des jets de projectiles et objets d’autres natures. Un joueur du Milo FC a même fini avec une blessure à la tête.

Ne se sentant plus en sécurité, les joueurs du Milo FC décident de ne plus reprendre la partie, avant de changer d’avis par la suite. Toutefois, l’arbitre du jour décide de mettre fin à la rencontre sans donner plus de précision sur la suite de l’affaire.

Défaite sur tapis vert ?

Match à rejouer ou à terminer ?

En attendant la décision de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel, le Milo FC reste dans l’incertitude et voit le Hafia FC, vainqueur de SOAR (2-0) reprendre la première place.