À l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, célébrée en différé ce mercredi 21 mai 2025 en Guinée, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Christelle Younes, a salué les efforts du gouvernement guinéen tout en attirant l’attention sur les inégalités persistantes dans l’accès aux technologies, en particulier pour les femmes et les filles.

Selon elle, 2,6 milliards de personnes dans le monde restent non connectées, et ce sont les femmes, notamment celles vivant en zones rurales, qui sont les plus touchées par cette fracture numérique. À travers plusieurs exemples, elle a illustré la réalité invisible de nombreuses filles et femmes exclues de la révolution numérique.

“Imaginez un instant, une jeune fille de la Forêt brillante en mathématiques, qui n’a jamais entendu parler de codage, une adolescente de Koundara, passionnée par l’électronique mais sans accès à internet pour explorer son potentiel, une jeune mère de Beyla, entrepreneure dans l’âme, qui ne peut vendre ses produits faute de formation numérique, une élève de Gaoual, réduite au silence par le harcèlement en ligne, contrainte d’abandonner les réseaux qui auraient pu être sa voie. Ce monde que je décris est une fiction, c’est encore notre réalité”, a-t-elle déclaré.

Face à cette situation préoccupante, Christelle Younes a insisté sur la nécessité de rendre les technologies accessibles à toutes et à tous. “À quoi sert la technologie si elle n’est pas au service de toutes et de tous ? Nous ne pouvons accepter un avenir numérique qui laisse de côté la moitié de l’humanité. Nous devons investir en toute urgence dans les compétences numériques pour toutes et tous, utiliser tout le potentiel des technologies pour améliorer la vie des femmes, abattre les obstacles qui les empêchent de participer pleinement au secteur technologique et d’y jouer un rôle moteur, et continuer d’œuvrer à l’éradication de la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes, en ligne et hors ligne”, a-t-elle souligné.

Elle estime que le Pacte pour l’avenir et le Pacte numérique mondial constituent une opportunité pour combler les fractures numériques et renforcer la protection des droits des femmes en ligne. “Saisissons cette opportunité ensemble et contribuons à faire de la transformation numérique le service du progrès, de l’inclusion et de l’égalité. Lorsque la technologie est au service de chacune et de chacun, tout le monde y gagne. Combler ce fossé n’est pas seulement une question d’équité, c’est un impératif de développement durable. C’est pourquoi le Système des Nations Unies en Guinée, uni dans l’action, est pleinement mobilisé pour faire du numérique un levier de progrès équitable. Nous avons lancé des hackathons pour l’inclusion et la lutte contre les violences basées sur le genre”, a-t-elle déclaré.

En conclusion, Christelle Younes a réaffirmé l’engagement de son institution à mobiliser les partenaires et à collaborer étroitement avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique pour mettre en œuvre ses programmes en s’appuyant sur les opportunités offertes par le numérique et l’innovation.