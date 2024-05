La décision du ministre de l’Information et de la communication, Fana Soumah, de retirer les licences de Djoma, Espace, FIM et Sweet ne passe au sein de l’opinion publique.

Contrairement aux arguments du ministre qui invoque une “violation de contenus des cahiers de charges”, le président du PRP dénonce une dérive des autorités de la transition visant à étouffer les voix discordantes.

Rafiou Sow “dénonce avec vigueur la décision du CNRD et de son gouvernement de retirer de ces médias” et rappelle que “cette décision est une violation flagrante de la liberté de la presse et du droit d’accès à l’information. C’est aussi une violation du droit au travail puisque c’est une centaine de travailleurs qui vont partir au chômage”.

Face à cet énième acte liberticide de la junte dirigée par Général Mamadi Doumbouya, M. Sow, également membre de l’ANAD, “appelle les hommes de médias et aux centrales syndicales au rassemblement et à la solidarité. Et demande aux autorités de revenir sur cette erreur en rétablissant les médias dans leurs droits”.