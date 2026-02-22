À l’arrêt depuis 2007, la Coupe Amílcar Cabral fera son grand retour du 15 au 30 août 2026 en Guinée. L’annonce a été faite par l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football – Zone A (UFOA-A), qui a dévoilé vendredi le calendrier annuel de ses compétitions, marquant ainsi la relance officielle du tournoi.

Cette compétition, qui se disputera désormais tous les deux ans, offrira aux sélections nationales composées de joueurs locaux un cadre compétitif régional, dans un contexte marqué par la suppression du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) par la Confédération Africaine de Football (CAF) il y a quelques semaines.

Le directeur exécutif de l’UFOA-A, Mapathe Gaye, a souligné l’importance de cette relance : « Cette Coupe représentait l’identité de la Zone A. La relancer, c’est aussi renforcer l’intégration entre les pays membres », a-t-il déclaré au micro de Wiwsport.

La compétition devrait réunir les neuf pays membres de la Zone A : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, ainsi que, possiblement, la Mauritanie.

Pour mémoire, la Coupe porte le nom de Amílcar Cabral, figure emblématique des luttes pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert.