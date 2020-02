Kalemoudou Yansané de l’UFDG: «le 1er mars c’est un match qui se jouera, Dieu seul sait qui aura la victoire»

Présidant l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), de ce samedi 22 février 2020, le vice-président, Kalemoudou Yansané est revenu sur la sortie du président Alpha Condé à Faranah, dans lequel il a demandé de «frapper» ceux qui s’opposeront à la tenue du scrutin du 1er mars 2020.

«On respecte le président, c’est parce que la loi demande que le chef soit respecté. Si le chef viole la loi, il n’est plus digne de respect de la population. Aujourd’hui le plus grand mal qu’Alpha Condé a causé à la population, ce n’est pas les 160 millions de tonnes de Bauxite qu’il exporte vers l’étranger, c’est le fait de bafouer l’éducation, le fait d’opposer les ethnies, en disant qu’il donne la primature à la Basse côte et l’Assemblée Nationale à la forêt». Souligne le député.

S’exprimant sur le double scrutin du 1er mars, Kalemoudou Yansané appelle à la mobilisation, pour dit-il barrer la route la dictature qui se prépare en Guinée.

«Le 1er mars est un match. Ce n’est pas la finale. On a dit qu’il n’y aura pas d’élections, ils peuvent se cacher et faire des élections dans leurs fiefs, mais dans les 99,99% du territoire guinéen, il n’y aura pas d’élections. Ils peuvent même se cacher pour proclamer les résultats à Conakry, le tournoi continuera. Dieu seul sait qui aura la victoire» a t-il ajouté.