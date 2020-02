Guinée : Qu’en est-il de la situation du digital en 2020

Chaque année Hootsuite et We are Social publient leur rapport sur la situation du digital dans la monde, dans ce rapport, nous avons scruté le cas de la Guinée et comment donc se porte le digital dans notre pays.

Dans ce rapport, le monde compte 5.19 milliards d’utilisateurs de téléphones portables soit un taux de pénétration de 67%, 4.5 milliards d’utilisateurs internet soit 59% de la population mondiale qui s’élève à 7.75 milliards de personnes.

En Guinée, sur une population de 12.95 millions d’habitants avec un taux d’urbanisation de 36%, on compte 13.17 millions de cartes SIM soit 102% de la population. 20% de la population utilisent internet soit 2.55 millions de personnes et on dénombre 2 millions d’utilisateurs des réseaux sociaux.

De janvier 2019 à janvier 2020, on a observé un plus de 1.1 million de cartes SIM vendues contre 165 000 nouveaux utilisateurs internet.

Sur les utilisateurs internet, en décembre 2019, 85.9% des utilisateurs internet se connectent sur un téléphone mobile, 13.1% sur ordinateur et 1% sur tablettes. 99.7% des utilisateurs Facebook en Guinée ne se connectent qu’à partir d’un téléphone mobile alors 0.3% utilisent des PC.

Sur Google, les 10 recherches les plus populaires sont respectivement : Livescore, Guinée, Score, Guinee, Guinée Games, Live Score, Mercato, Real, Vidéo, Conakry alors que le top 10 des recherches Youtube sont : Film, Jodha, Azaya, Jodha Akbar, Film complet en français, XXL, Arafat, Music, et Dadju.