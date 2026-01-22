Lors d’une réunion tenue ce jeudi 22 janvier 2026 au siège de la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP), les cadres de l’institution et les représentants des clubs de Ligue 1 Guicopres ont pris plusieurs mesures disciplinaires pour garantir le bon déroulement des matchs à l’approche de la phase retour du championnat.

Au cours de cette rencontre, les différentes parties ont salué certaines avancées avant de pointer plusieurs manquements observés lors de la phase aller. « La phase aller a permis d’identifier des avancées notables, notamment en matière de régularité du calendrier et de mobilisation des ressources des clubs. Cependant, plusieurs insuffisances ont été relevées, notamment des incidents disciplinaires récurrents, des manquements organisationnels, des retards administratifs, et des défis liés à la sécurité », a souligné la LGFP. S’y ajoutent les préoccupations relatives à l’arbitrage, au renforcement des capacités des secrétaires généraux ainsi qu’à la sécurisation des stades.

Pour rappel, lors de la 5ᵉ journée de Ligue 1, disputée le 20 novembre 2025, le match opposant le Milo FC au Wakriya AC au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan a été marqué par de graves incidents. À l’issue de l’égalisation tardive du Wakriya AC (1-1), plusieurs joueurs et membres du staff du club de Boké ont été injuriés, agressés et blessés par des supporters locaux.

Pour prévenir ce type de scénario à quelques jours de la reprise de la phase retour, la Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé des mesures fortes. « Pour la phase retour, la LGFP rappelle les orientations suivantes : au respect strict du règlement, à l’amélioration de la sécurité et à la prévention des incidents dans les stades ; à la sensibilisation des supporters et de l’encadrement technique ; à la collaboration renforcée entre clubs et Ligue », a-t-elle souligné.