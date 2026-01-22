Le Premier ministre Amadou Oury Bah et l’ensemble de son gouvernement ont présenté leur démission ce jeudi 22 janvier 2026. Une décision intervenue quelques jours seulement après la prestation de serment du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le 17 janvier dernier.

Dans un communiqué rendu public par la Présidence de la République, le chef de l’État a confirmé avoir accepté cette démission, marquant ainsi la fin de la mission gouvernementale conduite par Bah Oury à la tête de l’exécutif. Cette étape ouvre une nouvelle séquence politique dans le pays.

Si Amadou Oury Bah quitte la Primature, il ne s’éloigne pas pour autant de la sphère politique. Le président Mamadi Doumbouya lui a en effet confié une mission d’envergure : celle de faire grandir et structurer la mouvance politique la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD). Selon la Présidence, cette mission vise la mise en œuvre progressive des différentes composantes de cette plateforme politique, en prélude à l’organisation des prochaines échéances électorales, notamment les élections législatives.

Dans le même communiqué, le chef de l’État a également annoncé qu’à partir du mois prochain, il fixera la date des prochaines élections, conformément aux dispositions de l’article 74 du Code électoral. Une annonce attendue, qui confirme la volonté des autorités de s’inscrire dans un calendrier électoral formel après l’élection présidentielle.