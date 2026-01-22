Les débats dans le procès en appel de l’ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, ont repris ce jeudi 22 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Appelé à la barre pour exposer les motifs de son appel, l’ancien ministre sous le régime d’Alpha Condé a rejeté en bloc les accusations portées contre lui. « Les accusations dirigées contre ma personne ne reposent sur aucun fondement juridique. Durant la procédure en première instance, on ne m’a jamais présenté la moindre preuve. Aucun rapport ne m’incrimine », a-t-il déclaré.

Mohamed Diané a également indiqué que la gestion des finances du ministère de la Défense nationale ne relevait pas de ses attributions directes. « Tout ce qui concerne les finances est du ressort de l’intendant. Sur le plan financier, je ne me reproche absolument rien », a-t-il affirmé.

S’agissant des biens immobiliers qui lui sont attribués, l’ancien ministre a soutenu que « 80 % des propriétés mises à mon compte ne m’appartiennent pas ». Il a ajouté : « Je ne me reproche rien non plus à ce niveau ».

L’ancien ministre estime par ailleurs que son arrestation est motivée par des considérations politiques. « J’ai été arrêté pour des raisons purement politiques, dans le but de me discréditer », a-t-il soutenu.

Il a, en outre, précisé ne posséder aucun bien immobilier dans la capitale guinéenne. « À Conakry, je n’ai aucun immeuble ni aucune parcelle. Toutes mes réalisations se trouvent à Kankan », a-t-il indiqué, ajoutant avoir procédé à la déclaration de l’ensemble de ses biens.

Pour leur part, les avocats de la défense ont évoqué les motifs de l’appel et sollicité auprès de la cour la comparution du comptable du ministère de la Défense nationale, qui, selon eux, continue d’exercer au sein de l’administration.