Après plusieurs reports, le procès en appel de l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, s’est finalement ouvert ce jeudi 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Cette première audience a été consacrée à la reprise des débats, une étape rendue indispensable par la recomposition de la formation de jugement. Appelé à la barre, Mohamed Diané a fermement contesté l’ensemble des accusations portées contre lui, réaffirmant son innocence.

À l’issue des débats, la défense a sollicité la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à une date ultérieure en vue des réquisitions du ministère public et des plaidoiries. Les avocats de l’ancien ministre ont, par ailleurs, introduit une demande de mise en liberté provisoire de leur client.

La cour a renvoyé l’affaire au 29 janvier prochain pour les réquisitions et les plaidoiries.