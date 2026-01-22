Initialement prévue les 24 et 25 janvier 2026 à Kindia, la cérémonie d’intronisation du nouveau Kountigui de la Basse-Côte, autorité morale de la région, a été reportée à une date ultérieure. L’annonce a été faite par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), à travers un communiqué adressé aux populations, ainsi qu’aux autorités administratives, religieuses, coutumières et aux sages.

Selon le communiqué, « cette décision de report s’inscrit dans une démarche de responsabilité, de prévention des tensions et de préservation de la paix sociale. Elle vise à permettre la poursuite et l’aboutissement des concertations entre les différentes parties prenantes afin de parvenir à un consensus large, inclusif et apaisé autour de ce processus hautement symbolique ».

Par ailleurs, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, a réaffirmé son attachement aux valeurs du dialogue, au respect des traditions, ainsi qu’à l’unité nationale et à la cohésion sociale.

Plus loin, il a exhorté l’ensemble des acteurs concernés à « privilégier l’écoute, la sagesse et l’esprit de rassemblement dans l’intérêt supérieur des communautés et de la stabilité du pays ». Le ministre a également assuré que « toutes les dispositions nécessaires seront prises pour l’organisation consensuelle et sereine de l’installation du Kountigui, dans un climat de concorde et de fraternité ».

Il convient de rappeler que le processus de désignation du nouveau Kountigui intervient à la suite du décès d’Elhadj Mamoudou Camara.