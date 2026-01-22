Selon une source habituellement bien informée, le gouvernement dirigé par Amadou Oury Bah a rendu sa démission ce jeudi 22 janvier 2026, à l’issue du conseil des ministres tenu au palais présidentiel et qui a débuté à 18 heures.

Le Premier ministre a présenté sa démission ainsi que celle de l’ensemble de son gouvernement, acceptée sans délai par le président Mamadi Doumbouya. Cette démission, attendue depuis l’investiture du président Doumbouya le 17 janvier dernier, marque la fin officielle de l’ère de transition et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour la Guinée.

Le conseil des ministres de ce jeudi s’est déroulé dans une atmosphère solennelle. Bah Oury a officiellement remis sa démission collective, une tradition républicaine en Guinée après une investiture présidentielle, même si elle n’est pas formellement inscrite dans la Constitution de septembre 2025. Les préparatifs de passation de pouvoirs sont déjà en cours, avec une annonce imminente du nouveau Premier ministre, suivie de la composition du gouvernement et des nominations.