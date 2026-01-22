La Direction générale des élections (DGE) et l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI) ont signé, ce jeudi 22 janvier 2026, un accord visant à renforcer la fiabilité du fichier électoral. Cette initiative intervient quelques semaines après une présidentielle marquée par des contestations, certains candidats dénonçant des anomalies dans le processus.

Selon Djenabou Touré, Directrice générale de la DGE, cet accord fixe un cadre de collaboration clair et durable entre les deux institutions. « Il vise à assurer l’alimentation régulière et sécurisée du fichier électoral, à maintenir à jour les listes biométriques et à faire du Registre national des personnes physiques la source unique et fiable des données d’identification des électeurs », explique-t-elle.

Pour Kémoko Dioubaté, Directeur général de l’ONECI, la continuité du recensement biométrique est un enjeu stratégique. «Chaque citoyen se voit attribuer une identité unique et fiable. Cela permet d’éviter doublons, fraudes et erreurs d’identification », souligne-t-il, ajoutant que ce système est essentiel pour garantir l’accès aux droits fondamentaux et renforcer la confiance des citoyens envers l’administration.

Ce partenariat doit donc permettre de consolider un fichier électoral fiable, sécurisé et conforme aux standards internationaux, capable de renforcer la transparence du processus électoral et la confiance des citoyens dans les institutions. Djenabou Touré insiste : « Nous voulons un système fondé sur des données d’état civil viables et interopérables, garantissant l’égalité de tous les citoyens devant le droit de vote».