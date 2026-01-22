Le procès en appel de l’ancien ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, s’est poursuivi ce jeudi 22 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

À l’ouverture de l’audience, le président de la cour, le juge Daye Mara, a annoncé la recomposition de la formation de jugement, marquée par l’arrivée de nouveaux magistrats appelés à prendre connaissance du dossier.

Cette situation a été reconnue par l’ensemble des parties. Toutefois, des divergences apparaissent sur la conduite à tenir quant à la suite de la procédure. La défense s’est opposée à la reprise du dossier, estimant que la nouvelle composition de la cour nécessitait une autre approche. De son côté, l’Agent judiciaire de l’État a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.

Après délibération, la cour a décidé de la réouverture des débats. Ceux-ci ont ainsi repris au cours de l’audience.