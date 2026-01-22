Le procès en appel de l’ancien premier ministre, Kassory Fofana était inscrit au rôle d’audience du jour à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), ce jeudi 22 janvier 2026. Sitôt ouverte, l’audience a été renvoyée.

Dès l’ouverture de l’audience, la cour a constaté l’absence de Kassory Fofana. Du coup, elle a interpellé le parquet sur cette absence qui, à son tour, a rappelé que le prévenu n’a jamais accepté de comparaître. Il a sollicité un renvoi pour permettre à l’avocat nouvellement constitué de convaincre son client de comparaître devant la cour. Il a également demandé à la cour d’en tirer toutes les conséquences du droit, si celui-ci refusait de comparaître.

Après avoir annoncé sa constitution dans ce dossier, Me Almamy Samory Traoré a sollicité le renvoi du dossier.

Pour sa part, l’agent judiciaire de l’Etat a plaidé la cour d’ordonner la poursuite des débats pour en finir avec le dossier. “ On ne peut pas prendre la justice en otage”, déclare Me Pépé Antoine Lamah, faisant également remarquer le “refus” de Kassory Fofana de comparaître devant la cour.

Après avoir écouté ces parties au procès, le juge Daye Mara a renvoyé l’affaire au 29 janvier prochain pour la citation régulière du prévenu Kassory Fofana.

Pour rappel, en première instance, l’ancien premier ministre du régime Alpha Condé avait été reconnu coupable de détournement de deniers publics et d’enrichissement illicite, et avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme.