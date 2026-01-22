Conformément aux dispositions de la Constitution guinéenne, le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé ce jeudi 22 janvier 2026 au dépôt officiel de sa déclaration de patrimoine auprès de la Cour suprême.

Cet acte intervient quelques jours seulement après son investiture, le 17 janvier 2026, et s’inscrit “strictement dans le respect de l’article 60 de la Constitution, qui impose au Président de la République l’obligation de déclarer ses biens dans un délai institutionnel de dix (10) jours après son entrée en fonction”, indique un communiqué de la Direction de l’information et de la communication de la présidence de la République (DCI-PRG).

Par ce geste, le Chef de l’État démontre “son attachement au respect scrupuleux de l’État de droit, à la primauté de la Constitution et au bon fonctionnement des institutions de la République”, précise la DCI-PRG.

Selon la DCI, la déclaration déposée sera conservée par la Cour suprême, conformément aux textes en vigueur, et constitue “un instrument essentiel de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance, valeurs au cœur de la Refondation de l’État prônée par le Chef de l’État.”

En donnant l’exemple au sommet de l’État, le Président envoie “un signal fort à l’ensemble des responsables publics, les invitant à se conformer aux exigences constitutionnelles et éthiques liées à l’exercice de la charge publique.”

À travers ce dépôt, Mamadi Doumbouya réaffirme que “la Refondation de l’État repose avant tout sur l’exemplarité des dirigeants, la moralisation de la vie publique et la restauration de la confiance entre les gouvernants et les citoyens”, conclut le communiqué de la DCI-PRG.