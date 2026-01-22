Invité de l’émission Grand Angle sur la RTG, le professeur Bano Barry, ancien ministre de l’Éducation sous le régime d’Alpha Condé, a livré une analyse comparative du mandat présidentiel de cinq ans face à celui de sept ans. Il s’est également exprimé sur la dépendance de la Guinée vis-à-vis des partenaires techniques et financiers.

D’emblée, Bano Barry affirme avoir été le premier, en Guinée, à défendre publiquement l’idée d’un mandat présidentiel de sept ans. «Je suis le premier en Guinée à écrire une tribune et à demander sept ans pour un mandat présidentiel. Vous pouvez vérifier. Personne ne voulait m’écouter. Parce que le Guinéen, dès qu’il obtient un petit diplôme, il croit qu’il peut penser comme tout le monde», a-t-il déclaré.

Abordant la question du financement du développement et des infrastructures, l’universitaire se montre catégorique : « Si vous comptez sur un partenaire technique et financier pour changer votre pays, vous ne le changerez jamais.»

S’il reconnaît que l’endettement est indispensable pour un pays dépourvu d’infrastructures de base, Bano Barry estime toutefois que le partenariat avec les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, peut constituer un facteur de blocage. « Les procédures sont tellement longues et le processus est tel qu’en fait, la finalité est beaucoup plus sur le processus que sur les résultats attendus. Ensuite, il faut s’endetter. Vous ne pouvez pas vous endetter jusqu’à un certain seuil parce que vous êtes sous la supervision du FMI et de la Banque mondiale. Vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil », a-t-il expliqué.

Et de s’interroger : « Un pays qui n’a pas de route, qui n’a pas de chemin de fer, qui n’a pas de port, qui n’a pas pratiquement les infrastructures de base, comment peut-il réussir à avoir une base économique, une base de production, sans un endettement massif ? »