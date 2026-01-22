En visite, ce mercredi 21 janvier 2026, dans les locaux de la Direction de la cybercriminalité et de la lutte contre les traces technologiques, le Premier ministre Bah Oury a attiré l’attention sur l’ampleur croissante de ce phénomène en Guinée. Il a exhorté les agents de cette structure, rattachée au ministère de la Sécurité, à renforcer leur vigilance face aux nouvelles formes de criminalité.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a salué les efforts consentis par les autorités pour doter le pays d’une Direction de la cybercriminalité et de la lutte contre les traces technologiques, installée dans un environnement adéquat grâce à des infrastructures modernes. Il a assuré que cette direction sera prochainement équipée du dispositif national de lutte contre la cybercriminalité.

Évoquant l’évolution des méthodes criminelles, Bah Oury a souligné que “la criminalité a changé de nature”. “Elle n’est plus comme par le passé, quelqu’un qui vient qui vole et qui cambriole. C’est devenu maintenant par des réseaux sociaux, par des hackers sur le plan des applications”, a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la sophistication croissante des pratiques illégales, notant qu’“il y a une multitude de plus intelligents, plus sophistiqués de commettre des crimes, des délits à caractère sur le plan financier et sur d’autres plans”.

Face à cette réalité, le Premier ministre a mis l’accent sur la nécessité pour les agents de renforcer leur niveau de vigilance et de compétence afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires. “D’où la nécessité pour la police guinéenne aussi d’être au niveau, d’assurer sa mission de sécurisation des biens et des personnes et de se doter des moyens les plus modernes dans le cadre d’une évolution de l’ensemble des formes de criminalité qui existe aujourd’hui dans le monde”, a-t-il conclu.

Cet appel à la vigilance intervient dans un contexte marqué par une recrudescence de la criminalité sous diverses formes, renforçant l’urgence d’une réponse adaptée et coordonnée des services de sécurité.