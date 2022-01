Après son concert à caractère caritatif à l’espace Elsa le 15 janvier dernier, les fonds collectés par l’artiste Malik Fadal ont servi à offrir des vivres aux enfants de l’orphelinat “La voix des sans voix”, situé à Hamdallaye.

Le don est composé de vivres, contenant 4 sacs de riz, 2 sacs d’oignons, 1 bidon d’huile, 1 carton de tomates, 2 cartons de jus, du savon, du sucre et autres cadeaux à gagner usages utiles.

«Cette année, on a jugé nécessaire de choisir l’orphelinat “La voix des sans voix à Hamdallaye. A travers un concert caritatif, ma structure Malick Fadal Music et moi arrivons à faire un don et on compte le faire en début de chaque année. On espère le faire l’année prochaine, c’est une façon pour moi en tant qu’artiste de venir au secours des démunies et des orphelins. Je me suis fixé l’objectif d’œuvrer dans ce domaine», a déclaré le donateur.

Engagé dans l’humanitaire, Malik Fadal est à son énième geste de ce genre. «L’an passé on a organisé la première édition, c’est l’orphelinat Hakouna Matata de Dabompa qui avait bénéficié»,a-t-il rappelé.