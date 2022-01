En Conseil des ministres jeudi 20 janvier 2022, le président de la Transition a instruit au ministre de l’Economie et des Finances de procéder au dégel progressif des comptes publics.

« Concernant la mesure de gel de plusieurs comptes publics prise à l’avènement du CNDR afin de sécuriser les deniers publics, le Colonel Mamadi Doumbouya a demandé qu’un dégel progressif, au cas par cas, soit conduit », a-t-on indiqué dans le compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres.

Cette instruction voit jour après plusieurs mois du gel temporaire des comptes des établissements publics à caractère administratif et commercial existant dans tous les départements ministériels et à la présidence, y compris les programmes et projets d’initiative présidentielle.

Par ailleurs, les comptes des membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires administrateurs et régies financières de l’État ont été aussi dans le même sillage. Selon le président de la transition, cette décision était prise dans le but de la sécurisation des fonds de l’Etat.

Autres questions débattues au cours de ce Conseil, c’est aussi le paiement de la dette guinéenne. De même, le président a instruit le ministre de l’Économie et des Finances et les services compétents de faire le point sur la dette guinéenne en sécurisant les ressources par le paiement raisonné des créances.