Dans le cadre de la modernisation du transport urbain, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a annoncé la mise en circulation prochaine d’un tramway dans la capitale guinéenne.

S’exprimant dans l’émission “Heure du bilan”, le ministre a indiqué que le projet est déjà bien avancé. « L’idée de doter Conakry d’un tramway avec un premier tronçon de 25 kilomètres, reliant Kaloum à Matoto, est désormais très ancrée. Un budget y est consacré dans les ressources qui nous seront allouées en 2026 », a-t-il déclaré.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, cette initiative témoigne de l’attention particulière que le président Mamadi Doumbouya et le gouvernement accordent aux difficultés de mobilité auxquelles font face les populations.

Le ministre a par ailleurs assuré que des études techniques approfondies sont actuellement en cours afin d’évaluer le potentiel de développement du transport de masse à Conakry, notamment à travers les bus à haut niveau de service (BRT) ou les tramways.