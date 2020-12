Guinée Games s’est associé à Grand P pour la collecte de fonds au profit de la fondation caritative de la superstar.

Le comédien et chanteur, dont l’un de ses titres phares « Amour » a atteint près de 3,5 millions de vues sur YouTube en 2020, a décidé de faire parler sa générosité envers la population guinéenne par le biais de sa Fondation Grand P Humanitaire.



La Fondation de Grand P soutient les jeunes souffrant de maladies et d’infections en finançant leur traitement, leur permettant ainsi de vivre une vie meilleure.

C’est dans cet élan, que Guinée Games a décidé de soutenir la Fondation Grand P par le biais de son jeu de loto populaire, le Super 4 Jackpot.

D’ailleurs, le mercredi 30 décembre prochain, tous les bénéfices du Super 4 Jackpot seront reversés à la Fondation Grand P. Cela signifie donc, que vous aussi, vous contribuerez à cette œuvre par l’achat de tickets du Super 4 Jackpot. Ce qui servira à soutenir les jeunes atteints de maladies incurables.

La cagnotte du Super 4 Jackpot est de 1 milliard de GNF. Le coût du ticket s’élève à 4 000 GNF. Les tickets seront disponibles dans tous nos points de vente Guinée Games à partir du 23 décembre.

Le porte-parole de Guinée Games a déclaré « Le monde a besoin de personnes comme Grand P. Ce qu’il fait pour les Guinéens à travers sa Fondation est admirable et c’est quelque chose en quoi nous croyons. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir Grand P dans ses efforts pour aider les jeunes ».

Grand P n’est pas indifférent face aux difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre les troubles, lui-même qui a souffert de la Progeria toute sa vie. Les épreuves et les difficultés qu’il a surmontées ont contribué à la création de sa Fondation et sont sa source d’inspiration pour aider les autres personnes en difficultés.

Guinée Games à travers sa propre division caritative, Guinée Games Projects, essaie, elle aussi d’apporter son soutien par le remise de dons à la population Guinéenne dans le besoin.

Cette année, Guinée Games Projects à financer les projets de plusieurs entrepreneurs, fait des dons à des orphelins, payer les frais de scolarité de plusieurs étudiants… pour ne citer que ceux-là.

Pour en savoir plus sur Guinée Games et Guinée Games Projets rendez-vous à la foire de Conakry de cette année. La Foire se tiendra mi-décembre au Palais du Peuple de Conakry.