Le président de l’UDRG a dénoncé une nouvelle fois la pratique de la corruption qui continue de ternir l’image de la Guinée.

Pour lui, la corruption a toujours été une politique dont usent les cadres de l’Administration guinéenne pour piller les ressources du pays.

En se prononçant sur ce système qu’il qualifie « d’aberrant », Bah Oury a dit que la corruption est une politique et le système actuel serait fondamentalement bâti sur elle.

«Les 200 milliards dont on parle font à peu près 20 millions d’euros. Une somme qui pouvait contribuer à l’électrification aussi bien de Kankan et de Siguiri pour répondre à l’attente et demandes de cette population, parce qu’avec 20 millions d’euros, vous pouvez avoir un parc solaire qui va produire 20 méga byte et je pense que Kankan et Siguiri cumulés ne peuvent pas consommer cela.»

Il soutient ensuite que le tord infligé à la Guinée par le gouvernement d’Alpha Condé n’est pas calculable «tellement que c’est aberrant d’une profonde injustice.J’ai beaucoup vu une manière plus laxiste de permettre à ce que des individus s’enrichissent impunément alors que l’écrasante majorité de la population est en train de sombrer dans la misère», regrette Bah Oury.