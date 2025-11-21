Sous la présidence du Premier ministre Bah Oury, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a procédé, ce vendredi 21 novembre 2025, à l’inauguration officielle des bâtiments des écoles doctorales de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Un événement majeur, marqué également par la remise de 1 000 ordinateurs fabriqués en Guinée aux enseignants-chercheurs et chercheurs du pays — une première historique.

Les nouveaux édifices inaugurés incarnent l’ambition d’un enseignement supérieur performant et tourné vers l’avenir. Ils comprennent :

un bâtiment principal R+3 abritant salles de classe, laboratoires, bureaux administratifs et sanitaires modernes ;

une salle des fêtes de 600 places, pensée pour accueillir conférences, colloques et grands événements académiques ;

le bâtiment Pharmacie R+2, doté de laboratoires didactiques et de salles de cours ;

le bâtiment Génie Civil R+2, équipé de laboratoires technologiques de dernière génération ;

le bâtiment des Écoles Doctorales R+1, comprenant amphithéâtres, espaces de recherche, bureaux et services annexes.

Ces infrastructures redonnent vie à l’un des plus prestigieux temples du savoir en Guinée et renforcent la capacité du pays à former une élite scientifique compétente.

Dans un discours salué par l’ensemble de l’auditoire, le Dr Hamidou Barry a mis en lumière l’aboutissement d’un savoir-faire 100 % guinéen.

« Les ordinateurs que nous dévoilons aujourd’hui sont conçus pour répondre aux réalités africaines : robustesse, endurance des batteries, composants fiables et service technique disponible sur l’ensemble du territoire », a-t-il indiqué.

À Mamou, l’usine n’est pas qu’un site de production : c’est un véritable laboratoire d’innovation où jeunes ingénieurs, techniciens et étudiants participent à chaque étape de l’assemblage, sous la supervision d’experts nationaux et internationaux. Cette dynamique incarne l’esprit de Simandou Académie : apprendre, produire et innover en Guinée.

Le Dr Barry a également salué le soutien du gouvernement et rappelé les ambitions de l’Institut Supérieur de Technologie de Mamou :

augmenter ses capacités de production ;

diversifier ses gammes d’équipements électroniques ;

faire de Mamou un véritable hub technologique de la sous-région.

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry, cette remise d’ordinateurs représente bien plus qu’une dotation matérielle : c’est le lancement d’un écosystème numérique structuré.

Il précise que chaque ordinateur est équipé de :

Microsoft 365 ;

une adresse e-mail institutionnelle ;

un outil anti-plagiat ;

des solutions de création assistée par IA ;

la plateforme documentaire PLUDOC ;

un système de géolocalisation et de sécurité permettant un blocage à distance.

« Ce dispositif s’accompagne d’une formation obligatoire d’une semaine pour chaque bénéficiaire », a-t-il ajouté.

Le ministre a également rappelé les efforts déjà engagés :

modernisation des infrastructures universitaires ;

accès renforcé à la documentation scientifique ;

recrutement massif de nouveaux enseignants-chercheurs ;

lancement de près de 100 programmes de master ;

et dès 2026, investissement prioritaire dans les laboratoires de recherche ainsi que l’autonomisation progressive des universités.

Pour lui, la Guinée doit devenir un pays de production scientifique, technologique et industrielle, en partenariat étroit avec le secteur privé.

De son côté, le Premier ministre Bah Oury a salué “la renaissance” de l’Université Gamal Abdel Nasser, symbole fort de la mémoire académique nationale.

Il a rappelé que la fabrication locale des ordinateurs constitue une étape clé de la stratégie présidentielle de développement du capital humain :

« Au lieu d’acheter à l’étranger, nous avons choisi de produire ici, en Guinée. L’IST de Mamou devient un centre d’innovation capable de monter aujourd’hui des ordinateurs, et demain d’en fabriquer entièrement. »

Le chef du gouvernement a réaffirmé les ambitions nationales :

rapprocher universités, centres de recherche et monde industriel ;

créer des pôles d’excellence dans chaque région ;

faire de Mamou “la Silicon Valley de la Guinée” ;

et positionner Kindia comme futur centre de recherche médicale et pharmaceutique.

Il a également annoncé que, sur instruction du Président Mamadi Doumbouya, 2 000 ordinateurs supplémentaires seront distribués — première étape d’un programme visant à équiper progressivement tous les étudiants et chercheurs du pays.

Pour les autorités éducatives, l’inauguration de ces écoles doctorales et la remise des ordinateurs Made in Guinea traduisent une ambition forte : former une nouvelle génération de chercheurs, d’ingénieurs et d’innovateurs capables de porter la Guinée dans l’économie mondiale de la connaissance.

À travers ces investissements, le gouvernement pose les fondations d’une souveraineté numérique assumée, d’un enseignement supérieur renforcé et d’un avenir où l’excellence guinéenne se construit en Guinée.