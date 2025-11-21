Le Conseil national de la transition (CNT) a tenu une séance plénière ce vendredi 21 novembre 2025, au cours de laquelle trois projets de loi majeurs ont été examinés. Parmi les textes soumis à l’appréciation des conseillers nationaux figure le projet portant sur le régime juridique des partis politiques et autres organisations à caractère politique.

La nouvelle loi, destinée à encadrer de manière plus stricte l’exercice des activités politiques en Guinée, introduit plusieurs innovations. Elle renforce notamment les dispositions liées aux conditions de création, d’implantation et de fonctionnement des partis, ainsi que les mécanismes de financement.

Selon le rapport de Commission Constitution, Lois organiques, Administration publique et Organisation judiciaire, cette réforme vise à moderniser le cadre légal existant, à améliorer la transparence des organisations politiques et à assurer un meilleur ancrage institutionnel des partis sur l’ensemble du territoire.Rapport CNT