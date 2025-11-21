Près d’une semaine après l’enlèvement des enfants de l’artiste et activiste guinéen Élie Kamano, survenu dans la nuit du dimanche 16 novembre 2025, ses avocats ont pris la parole. Dans une lettre ouverte adressée au président Mamadi Doumbouya, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth affirment que leur client soupçonne le régime en place d’être à l’origine de cet acte.

Dans ce courrier, les avocats dénoncent l’inaction des autorités face à cette disparition, soulignant la profonde déception d’Élie Kamano depuis l’annonce de la nouvelle. « Si notre client a un temps nourri l’espoir que votre régime s’inscrive dans un processus démocratique effectif et normé, il a rapidement été déçu. Vous le savez, notre client a toujours été attentif aux sollicitations que vous pouviez lui faire afin de bénéficier de ses conseils et il n’a jamais renoncé à, s’il le fallait, occuper des fonctions publiques pour poursuivre à vos côtés les ambitions et la vision qu’il peut avoir pour la Guinée », écrivent-ils, estimant que l’artiste paie aujourd’hui le prix de ses convictions.

« Confronté à l’évidence tenant, non pas simplement à la persistance des violations de droits en Guinée, mais à leur intensification ; face à des médias aujourd’hui censurés et une opposition politique muselée, notre client a acquis la conviction que ce changement n’était en réalité pas envisageable. Il a par conséquent continué, comme il le fait depuis des années, à dénoncer les dérives par le biais de sa musique et de ses publications, fort de la communauté particulièrement importante qui le suit. Il semble aujourd’hui payer le prix de ses prises de position et ce prix est le plus élevé qui soit. »

Pour les avocats, Élie Kamano estime que le pouvoir est directement responsable de l’enlèvement de ses enfants. « Vous n’êtes évidemment pas sans savoir l’influence qu’il peut avoir. Aujourd’hui notre client suspecte votre régime d’être à l’origine de l’enlèvement de ses enfants, neveux et cousin. Le fait que votre gouvernement n’ait pas réagi publiquement à cette tragédie en dépit de la gravité qu’elle revêt renforce cette conviction », insistent-ils, ajoutant que « les nombreux rapports des ONG documentant la situation extrêmement préoccupante en Guinée ne peuvent que rendre plus légitime sa suspicion ».

S’appuyant sur la sortie récente du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, qui a exhorté les autorités guinéennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour immédiat des proches d’Élie Kamano, les avocats formulent deux hypothèses : « Soit votre régime est effectivement à l’origine de l’enlèvement, et nous le pensons, nous vous demandons dans ce cas de libérer les personnes enlevées au plus tôt, soit votre régime ne l’est pas et nous vous demandons, compte tenu de l’urgence, que tout soit entrepris pour permettre leur libération, et ce évidemment en bonne santé. »

Dans l’attente d’une réaction officielle, les deux avocats annoncent avoir saisi le Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires, espérant une réponse favorable des autorités guinéennes.

« Compte tenu de la gravité de ces faits, nous restons à votre disposition pour en discuter avec vous, ou avec celui de vos conseillers qui sera en charge de cette affaire. Nous sommes également prêts à nous déplacer à Conakry. Si vous l’estimez utile et conformément à nos obligations déontologiques, vous pouvez bien évidemment transmettre les termes de la présente à vos Conseils habituels », conclut la lettre.