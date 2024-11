Dans un décret lu ce jeudi 21 novembre 2024, le président de la transition a défini les missions et les attributions de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

Ce document, composé de trois chapitres, rappelle le rôle fondamental de la RTG, à savoir produire, coproduire, acquérir, échanger et programmer des émissions de radiodiffusion et de télévision à destination du public guinéen.

En matière de fonctionnement, le décret précise que les directeurs, les chefs de services et leurs équivalents sont nommés par arrêté ou décision du ministre de l’Information et de la Communication, qui fixe également les détails relatifs à l’organisation de la RTG.

Chapitre 1 : Missions et attributions

Article 1er : La Radiodiffusion Télévision Guinéenne, en abrégé RTG, est un service rattaché au ministère de l’Information et de la Communication. Placée sous l’autorité de ce ministère, la RTG est classée au même niveau hiérarchique qu’une direction d’administration centrale.

Elle a pour mission principale la production, la réalisation, l’acquisition et la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés en Guinée. À ce titre, elle est spécifiquement chargée de :

Produire, coproduire, acquérir, échanger et programmer des émissions de radiodiffusion et de télévision ;

Réaliser des émissions d’information générale et des programmes destinés à renforcer l’unité nationale ;

Promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes dans le respect de l’éthique et de la déontologie des métiers de l’information et de la communication ;

Diffuser des contenus éducatifs, intégrateurs et divertissants pour tous les citoyens, tout en contribuant au développement de la Guinée ;

Valoriser l’image de la Guinée à l’échelle nationale et internationale, notamment à travers des relations de partenariat dans le domaine audiovisuel ;

Diffuser des annonces publicitaires et des communiqués, conformément à la réglementation en vigueur ;

Offrir des prestations, de l’assistance et une coopération en matière de radiodiffusion et de télévision ;

Participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions de radiodiffusion et de télévision.

La RTG est dirigée par un Directeur Général, nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de l’Information et de la Communication.

Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement

Pour remplir ses missions, la RTG est organisée en :

Services d’appui, équivalents à une section de l’administration centrale ;

Directions techniques, équivalentes à des divisions de l’administration centrale, responsables de la coordination et de la supervision des services placés sous leur autorité ;

Services déconcentrés, en charge de certaines activités spécifiques.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Un arrêté du ministre de l’Information et de la Communication fixe les détails de l’organisation interne de la RTG. La nomination des directeurs, chefs de services et leurs équivalents est effectuée par arrêté ou décision du ministre, sur proposition du Directeur Général de la RTG.