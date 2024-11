La Fédération Tanzanienne de Football (TFF) a réagi aux rumeurs entourant la légitimité de Muhamed Ame suite à une plainte déposée par la Fédération Guinéenne de Football auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 novembre 2024, la TFF a exprimé son étonnement face à la circulation de “fausses informations sur Internet” mettant en cause le droit de Muhamed Ame de représenter la Tanzanie lors du match contre la Guinée.

La Fédération a rappelé que Muhamed Ame fait bien partie des 23 joueurs inscrits pour cette rencontre cruciale, qui s’est tenue à Dar es Salam. “Avant le coup d’envoi, les documents des joueurs ont été soumis à un contrôle rigoureux par les officiels de la CAF, ainsi que par l’équipe adverse, conformément aux règlements en vigueur”.

La rencontre s’était soldée par une victoire 1-0 en faveur des Taifa Stars, scellant leur qualification pour la phase finale de la CAN. Selon la TFF, aucune communication officielle de la CAF ne remet en cause la participation de Muhamed Ame ou la validité du résultat du match. «Ces rumeurs diffusées sur Internet sont infondées et ne devraient pas ternir la joie des Tanzaniens, qui célèbrent avec fierté la performance de leur équipe nationale », précise le communiqué.

La CAF, pour sa part, n’a pas encore publié de déclaration officielle concernant la réclamation guinéenne. En attendant, les Taifa Stars et leur public restent confiants, forts de leur qualification méritée sur le terrain.