Tué dans la soirée du mardi 19 novembre 2024 alors qu’il tentait de secourir Elhadj Alhassane Diallo des mains de ses ravisseurs, Mamadou Adama Tangan Bah n’a toujours pas été inhumé. Sa famille biologique, plongée dans le deuil, n’a pas encore récupéré la dépouille pour lui rendre un dernier hommage.

Depuis mardi, les proches de la victime multiplient les démarches pour obtenir la restitution du corps et procéder à l’inhumation. Toutefois, à ce jour, la dépouille reste maintenue à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, à Kaloum.

Selon une source proche du dossier, les autorités exigeraient que la famille signe un engagement qu’aucune manifestation ne sera organisée avant ou après l’enterrement. En cas de refus, il se pourrait que la famille soit contrainte d’enterrer le défunt dans un lieu désigné par les autorités.

À la maison mortuaire, la consternation et la colère dominent. Parents et amis dénoncent une situation qu’ils jugent injuste et inhumaine.

Au moment où cet article est mis en ligne, des émissaires de la famille sont en route pour la morgue afin de tenter une nouvelle fois d’obtenir la dépouille.