L’Organisation guinéenne pour la culture et la francophonie (OGCF) a lancé ce jeudi 21 novembre 2024, le début de la célébration de la 6e édition de la Journée internationale des professeurs de français. Placée sous le thème « Toutes Championnes, Tous Champions », cette célébration met en lumière les efforts des enseignants qui font rayonner la langue française dans le monde.

Organisée au Groupe scolaire Harounaya dans le quartier Petit Simbaya, la journée a réuni des professeurs venus de divers établissements scolaires, des partenaires de l’organisation et des responsables de l’ambassade de France en Guinée.

Dans son discours, Léon Guemou, vice-président de l’OGCF, a exprimé sa gratitude envers les enseignants et partenaires, tout en soulignant l’importance de leur mission. “Votre présence en ces lieux est une démonstration de l’importance et de l’amour que vous accordez à notre métier. Ce moment est propice pour réitérer nos remerciements à tous les enseignants, particulièrement les professeurs de français que nous célébrons aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Il a également rappelé les initiatives et partenariats de l’OGCF, citant des collaborations avec la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), l’ambassade de France et d’autres acteurs qui interviennent dans ce secteur.

Bienvenu Kourouma, secrétaire général de l’OGCF, a mis en avant l’évolution et la richesse de la langue française dans l’espace francophone. “La langue française continue de s’améliorer et de se moderniser.Cette modernisation tire sa richesse de cultures variées, notamment des langues locales africaines. La francophonie n’est plus une entité singulière ; elle est désormais multicolore, représentant un espace de diversité culturelle”, a-t-il souligné.

Selon les organisateurs, les célébrations se poursuivront avec des formations et des échanges prévus pour le samedi 23 novembre à l’Institut Paul Valéry de la Camayenne.

Ces activités visent à renforcer les compétences pédagogiques et à valoriser davantage les enseignants qui sont de véritables ambassadeurs de la langue française.

Cette journée a été également l’occasion de rappeler que la promotion du français passe aussi par le soutien aux enseignants, qui jouent un rôle clé dans la transmission des valeurs et de la culture francophones.