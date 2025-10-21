Ibrahima Sory Condé, enseignant, a comparu ce mardi 21 octobre 2025 devant le Tribunal de Première Instance de Mafanco. Il est poursuivi pour séquestration, viol et torture sur la personne de Mariama Diouldé Diallo.

À la barre, l’accusé n’a pas nié avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, qu’il décrit comme sa “petite amie”, mais il conteste fermement les accusations de séquestration et de chantage.

En détention depuis le 17 janvier 2025, Ibrahima Sory Condé a expliqué la rencontre ainsi : “Depuis le matin, nous avons convenu d’un rendez-vous. Diouldé a quitté chez sa tante vers 15h pour me rejoindre dans un garage. Je lui ai proposé d’aller dans un hôtel à proximité. Une fois arrivés, nous avons d’abord été assis à l’air libre, où j’ai acheté de la bière. Puis nous sommes entrés dans la chambre. Elle m’a dit qu’elle n’était pas dans son bon jour. Peu après, chacun a enlevé ses vêtements, et elle m’a demandé de doubler la capote. Je ne l’ai pas forcée. Nous avons passé environ 4 heures ensemble.”

L’enseignant a également nié toute séquestration : “Je ne l’ai pas séquestrée. Nous avons eu un rapport sexuel d’environ 30 minutes. J’avais payé 90 000 francs guinéens pour la chambre. Une fois terminé, nous sommes sortis main dans la main et avons pris la moto ensemble.”

Par ailleurs, l’accusé est poursuivi pour avoir envoyé des messages au numéro de la mère de la plaignante, menaçant de diffuser des vidéos prises à l’hôtel si elle ne payait pas une certaine somme. Ces accusations sont également rejetées par sa défense.

Selon Me Thérèse Konady Traoré, avocate de la défense, la lecture du rapport médical de Mariama Diouldé Diallo ne confirme aucun des faits allégués et mentionne plutôt une éfloraison ancienne.

L’affaire a été renvoyée au mercredi 29 octobre 2025 pour la comparution de la plaignante