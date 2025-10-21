Publireportage-L’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry a abrité, ce mardi 21 octobre 2025, la cérémonie officielle de lancement du concours national d’architecture « Simandou Academy », un événement majeur porté par le Comité stratégique du Projet Simandou, à travers l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP).

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme Simandou 2040, vision nationale de développement portée par le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, qui place l’éducation, la recherche et l’innovation au cœur de la transformation structurelle de la Guinée.

Le concours, ouvert à tous les jeunes architectes guinéens, diplômés ou inscrits en dernière année d’une école d’architecture, a pour ambition de concevoir le futur siège de la Simandou Academy, symbole d’excellence, de créativité et de modernité.

Les projets doivent allier innovation, durabilité et identité culturelle guinéenne. Les candidatures sont à déposer exclusivement en ligne sur https://concours.acgp.gov.gn/ jusqu’au 4 novembre 2025, avant la proclamation officielle des lauréats le 8 novembre.

Dans son discours d’ouverture, Ibrahima Sory Diallo, administrateur général de l’ACGP, a salué la portée nationale de cette initiative qui s’inscrit pleinement dans la vision présidentielle de valorisation du capital humain. « Conformément à la vision de Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l’État, qui a fait de l’éducation et de la formation un levier majeur de développement, le programme Simandou 2040 érige le capital humain au cœur de la transformation structurelle de notre pays. C’est dans cet esprit qu’est née l’initiative Simandou Academy, une composante structurante du programme en son pilier éducation et culture, visant à ériger le capital humain en levier stratégique de croissance et de souveraineté nationale », a-t-il déclaré.

Pour M. Diallo, cette démarche traduit une volonté claire de renforcer la place de la jeunesse guinéenne dans la construction nationale : « Ce concours est avant tout une célébration de l’innovation et de l’excellence architecturale. Il s’agit de promouvoir une architecture guinéenne audacieuse, durable, respectueuse de l’environnement, tout en valorisant le label La Guinée Fait. Notre ambition est claire : révéler et accompagner les talents nationaux, bâtir un cadre d’excellence pour nos architectes et faire émerger des solutions créatives adaptées aux défis du futur. »

Au nom du rectorat de l’Université Gamal Abdel Nasser, le Professeur Ciré Diakité, directeur général de l’Institut national d’architecture, a, pour sa part, souligné l’importance académique et symbolique de cette initiative, fruit d’une collaboration étroite entre institutions éducatives et structures publiques. « L’organisation de ce concours est la résultante d’une approche intelligente, participative et inclusive du Comité stratégique Simandou 2040 et de l’ACGP d’associer la corporation professionnelle composée d’ingénieurs, d’architectes et d’urbanistes à la conception du futur siège de Simandou Academy. Ce concours national d’architecture a pour objectif principal la promotion et la valorisation du génie créateur national, en offrant aux jeunes architectes guinéens de moins de 35 ans l’opportunité de concevoir un projet emblématique incarnant la vision du programme Simandou 2040 », a-t-il précisé.

Le professeur a également insisté sur la nécessité de concevoir une infrastructure à la fois moderne et ancrée dans les valeurs du pays : « Le projet qui sera sélectionné devra être porteur d’une remarquable identité esthétique et environnementale. Il devra intégrer toutes les dimensions et solutions durables, fonctionnelles et adaptées au contexte local pour doter cette superbe structure d’un siège et d’un centre académique de référence. Réaliser un tel ouvrage constituera un acquis historique pour le peuple de Guinée et un symbole fort de la valorisation du génie créatif national. »

Prenant la parole au nom du gouvernement, Djami Diallo, ministre de l’Environnement et du Développement durable, a salué une initiative porteuse de sens et de vision pour la Guinée de demain. « Cet instant marque bien plus qu’une étape technique dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Il incarne notre ambition collective de bâtir une Guinée moderne, audacieuse et durable, une Guinée qui se projette dans l’avenir avec confiance et fierté. À travers ce concours, nous traduisons concrètement la vision du Général Mamadi Doumbouya, celle d’un pays où chaque infrastructure publique est pensée comme un levier de transformation, une vitrine de l’excellence et un symbole de souveraineté », a déclaré Djami Diallo.

La ministre a mis en avant la dimension stratégique de Simandou Academy, considérée comme un moteur de développement humain : « Il s’agit d’un investissement stratégique dans le capital humain guinéen. Simandou Academy est un pilier pour révéler le potentiel de notre jeunesse, stimuler la recherche et l’innovation et forger les talents qui construiront la Guinée de demain. Ce projet traduit la conviction profonde du président de la République qu’un pays se construit d’abord par le savoir et que la souveraineté nationale se consolide par l’intelligence collective. »

Enfin, elle a lancé un appel vibrant à la responsabilité écologique et à la créativité des participants. « En tant qu’architectes, vous avez le devoir d’imaginer un modèle d’architecture durable, à la fois moderne et enraciné dans nos valeurs. Faites preuve d’audace, d’imagination et de sensibilité écologique. Proposez un lieu qui inspire les générations futures, un espace qui marie harmonieusement la modernité et la mémoire, l’innovation et la durabilité. »

À travers ce concours, le Programme Simandou 2040 affirme sa volonté de placer la jeunesse, la créativité et l’innovation au cœur du développement national. Le futur siège de Simandou Academy se veut ainsi plus qu’un simple édifice : il sera un symbole du savoir, de la fierté et de la modernité guinéenne, porté par le génie et la passion de ses jeunes architectes.