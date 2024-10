Diplômée en comptabilité et reconvertie dans le cinéma, M’mahawa Camara brise le silence. Dans un entretien accordé à Guinee360.com, la jeune actrice dénonce ouvertement les pratiques de harcèlement qui gangrènent le secteur cinématographique en Guinée. Elle exprime son indignation face aux abus que subissent de nombreux acteurs et actrices, en particulier les femmes, de la part de figures influentes de l’industrie, et appelle à des mesures pour protéger les professionnels du cinéma. (video)