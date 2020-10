Le groupe bancaire Vista a finalisé, le 19 octobre 2020, l’acquisition des participations majoritaires de BNP Paribas dans la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Guinée (BICIGUI) en Guinée.

Selon le communiqué du groupe émis à cette occasion, l’acquisition de la banque, dont la réalisation effective est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, viendra élargir le réseau des banques de Vista en Guinée, en Sierra Leone et en Gambie. Les services Intra African Trade Initiative et Advisory and Capital Market d’Afreximbank ont accompagné Vista dans la structuration du financement de cette transaction stratégique. Deloitte et Astura ont également assisté Vista sur les aspects financiers et juridiques de la transaction.

Simon Tiemtore, président du Groupe Vista et de Lilium Capital, a déclaré : « Cette opération est une étape importante de la stratégie de croissance de Vista. Un tremplin pour notre expansion future ! De plus, à l’issue de l’intégration de la BICIGUI à notre banque en Guinée, Vista va accélérer sa croissance en passant de la cinquième banque à la première banque en Guinée, tant en termes d’actifs total que de nombre d’agences. » « L’acquisition de la BICIGUI nous permet également de bénéficier de leur excellent portefeuille de clients high net worth et de grandes entreprises de renom, qui vient s’ajouter à notre offre actuelle, davantage axée sur les petites et moyennes entreprises (PME) et la banque de détail. Nous avons désormais l’envergure nécessaire pour mettre en œuvre notre stratégie commerciale, orientée vers le digital et les échanges intra-africains, en Afrique de l’Ouest. Portés par cette dynamique, nous pourrons tirer parti des immenses avantages qu’apportera la mise en place imminente de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine », a-t-il poursuivi.

Cette acquisition élargit le réseau d’agences bancaires de Vista en Guinée, qui comptait déjà 22 agences en Guinée, 9 agences en Gambie et 19 agences au Sierra Leone. Une fois l’intégration achevée, les clients de la BICIGUI bénéficieront du système bancaire central de Vista ainsi que de produits, services, fonctionnalités et solutions bancaires numériques et mobiles de pointe. En outre, les clients de Vista pourront profiter de son approche très centrée sur le client et de ses investissements technologiques.